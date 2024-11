Migranti, il presidente Anm: “I magistrati non sono il braccio del governo. Etichettati come “rossi” per decisioni sgradite, è inaccettabile” - “C’è un’insofferenza dichiarata nei confronti di un potere che non risponde alle direttive del governo“. Ma “i magistrati non fanno quello, non sono il braccio esecutivo del governo”. Ospite di Tagadà su La7, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia si ribella agli attacchi mediatici del centrodestra contro le decisioni dei giudici sui trasferimenti di Migranti, e in particolare contro il Tribunale di Bologna che ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il nuovo decreto con l’elenco dei Paesi sicuri, per verificarne la compatibilità con il diritto sovranazionale. Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il presidente Anm: “I magistrati non sono il braccio del governo. Etichettati come “rossi” per decisioni sgradite, è inaccettabile” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- “C’è un’insofferenza dichiarata nei confronti di un potere che non risponde alle direttive del“. Ma “inon fanno quello, nonilesecutivo del”. Ospite di Tagadà su La7, ildell’Associazione nazionaleGiuseppe Santalucia si ribella agli attacchi mediatici del centrodestra contro ledei giudici sui trasferimenti di, e in particolare contro il Tribunale di Bologna che ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il nuovo decreto con l’elenco dei Paesi sicuri, per verificarne la compatibilità con il diritto sovranazionale.

