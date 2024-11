Maria Pierro è la prima rettrice dell’Università dell’Insubria di Varese e Como: in Lombardia sono 7 (Di venerdì 1 novembre 2024) Maria Pierro, 60 anni, giurista, è la prima rettrice donna dell'Università dell'Insubria. La nomina della settima donna a capo di un ateneo in Lombardia dopo Giovanna Iannantuoni alla Bicocca di Milano, Donatella Sciuto al Politecnico, Elena Beccalli alla Cattolica, Marina Brambilla all’Università Statale, Valentina Garavaglia alla Iulm e Anna Gervasoni alla Liuc. Fanpage.it - Maria Pierro è la prima rettrice dell’Università dell’Insubria di Varese e Como: in Lombardia sono 7 Leggi tutto su Fanpage.it (Di venerdì 1 novembre 2024), 60 anni, giurista, è ladonna dell'Università dell'Insubria. La nomina della settima donna a capo di un ateneo indopo Giovanna Iannantuoni alla Bicocca di Milano, Donatella Sciuto al Politecnico, Elena Beccalli alla Cattolica, Marina Brambilla all’Università Statale, Valentina Garavaglia alla Iulm e Anna Gervasoni alla Liuc.

La rettrice Maria Pierro alla guida dell’università dell'Insubria: «Punto a riavvicinare l'ateneo al territorio. La ricerca è una risorsa»

Prima donna alla guida dell'ateneo di Varese e Como: «Noi donne abbiamo una capacità di analisi diversa: dal dettaglio interpretiamo un sistema» ...

