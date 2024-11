L’alluvione di Valencia colpisce anche il mondo del calcio: ex giocatore muore a 28 anni (Di venerdì 1 novembre 2024) La catastrofe che ha colpito Valencia, in Spagna, continua a fare danni irreparabili sulle persone e i cittadini del luogo spagnolo: tocca anche a lui. Questa settimana abbiamo potuto usufruire della visione di altre gare di campionato, a causa del turno infrasettimanale. Non tutti i club però hanno avuto la possibilità di disputare partita, ci sono state questioni maggiormente rilevanti. Ma questi giorni il monto del calcio è passato decisamente in secondo piano, tuttavia, visto che la cittadina spagnola Valencia è stata colpita da una catastrofica alluvione. Questo evento così tragico ha causato almeno 205 morti. Tra le vittime bisogna ‘aggiungere anche un ex calciatore, Josè Castillejo. Spazionapoli.it - L’alluvione di Valencia colpisce anche il mondo del calcio: ex giocatore muore a 28 anni Leggi tutto su Spazionapoli.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La catastrofe che ha colpito, in Spagna, continua a fare dirreparabili sulle persone e i cittadini del luogo spagnolo: toccaa lui. Questa settimana abbiamo potuto usufruire della visione di altre gare di campionato, a causa del turno infrasettimanale. Non tutti i club però hanno avuto la possibilità di disputare partita, ci sono state questioni maggiormente rilevanti. Ma questi giorni il monto delè passato decisamente in secondo piano, tuttavia, visto che la cittadina spagnolaè stata colpita da una catastrofica alluvione. Questo evento così tragico ha causato almeno 205 morti. Tra le vittime bisogna ‘aggiungereun ex calciatore, Josè Castillejo.

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, almeno 202 vittime. Allerta maltempo anche in Andalusia - Video

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore, ma ora l'allerta rossa si sposta più a nord. AGGIORNAMENTO ORE 13. SITUAZIONE IN NETTO PEGGIORAMENTO SULLA PROVINCIA DI CASTELLON. Vige l'allerta rossa ...

Moto, annullato il Gp di Valencia per l'alluvione in Spagna

"In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGp è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di ...

Alluvione Valencia, la strage dei ragazzi corsi a salvare le auto. «Pensavano fosse passata, sono stati travolti»

«El coche se vuelve a comprar, la vida no» ha urlato al telefono, nel martedì dell’apocalisse, il padre di Carmen Ferrando. L’auto si ricompra, è un ...

Josè Castillejo, ex calciatore del Valencia, è morto nell'alluvione. Aveva 28 anni

Tra le oltre 150 vittime – numero destinato a salire a causa dei numerosi dispersi – dell'alluvione devastante che ha colpito recentemente la regione di Valencia in Spagna, c'è anche un calciatore: ...