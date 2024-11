Katia Follesa e Valeria Graci tornano insieme, al via il tour teatrale ‘Ma non dovevamo vederci più?’ (Di venerdì 1 novembre 2024) Milano, 1 novembre 2024 - Il conto alla rovescia è ormai terminato: Katia Follesa e Valeria Graci stanno per salire nuovamente sul palco insieme. Dopo circa dieci anni dalla loro separazione artistica, il duo comico femminile torna a teatro con ‘Ma non dovevamo vederci più?’. In realtà, le due vecchie amiche e colleghe si erano già ritrovate insieme in scena, per uno spettacolo di beneficenza. Il 19 ottobre scorso, infatti, al Teatro di Varese avevano partecipato a uno show di beneficenza dell'associazione ‘C'è da fare’, che aiuta gli adolescenti con problemi psicologici e psichiatrici. Ma stavolta c’è un nuovo spettacolo con una tournèe teatrale che girerà l’Italia. Insomma, un vero e proprio ritorno, che mette la parola fine a tutte quelle incomprensioni e tensioni, durate anni. Ilgiorno.it - Katia Follesa e Valeria Graci tornano insieme, al via il tour teatrale ‘Ma non dovevamo vederci più?’ Leggi tutto su Ilgiorno.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Milano, 1 novembre 2024 - Il conto alla rovescia è ormai terminato:stanno per salire nuovamente sul palco. Dopo circa dieci anni dalla loro separazione artistica, il duo comico femminile torna a teatro con ‘Ma nonpiù?’. In realtà, le due vecchie amiche e colleghe si erano già ritrovatein scena, per uno spettacolo di beneficenza. Il 19 ottobre scorso, infatti, al Teatro di Varese avevano partecipato a uno show di beneficenza dell'associazione ‘C'è da fare’, che aiuta gli adolescenti con problemi psicologici e psichiatrici. Ma stavolta c’è un nuovo spettacolo con unanèeche girerà l’Italia. Insomma, un vero e proprio ritorno, che mette la parola fine a tutte quelle incomprensioni e tensioni, durate anni.

Katia Follesa e Valeria Graci tornano insieme, al via il tour teatrale 'Ma non dovevamo vederci più?'

Dopo dieci anni dalla loro separazione artistica, il duo comico femminile si è riunito. Ecco tutte le date degli spettacoli da Genova a Milano ...

Dopo più di dieci anni, con un'identità artistica maturata e sviluppata singolarmente, Katia Follesa e Valeria Graci tornano insieme in questo spettacolo come Katia & Valeria. È l'occasione per ...

Follesa e Graci porteranno in tournée lo spettacolo 'Ma non dovevamo vederci più?'. Si parte a novembre e si finisce a marzo 2025 ...

La lite con Valeria Katia Follesa e Valeria Graci hanno fatto fatica a ricucire i rapporti professionali in seguito ad una carriera insieme durata circa 10 anni, ma dopo lo scioglimento del duo ...