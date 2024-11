Incidente stradale ha coinvolto due giovani, portati in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara con prognosi riservata. L’episodio, avvenuto tra le tre e le quattro del mattino, ha causato anche altri feriti, fortunatamente in condizioni non gravi. La dinamica precisa dell’Incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. I feriti: un quadro critico I due giovani ricoverati in terapia intensiva sono un ventenne e un ventiduenne. Entrambi versano in condizioni molto gravi e la loro situazione è costantemente monitorata dai medici. La prognosi rimane riservata, e le famiglie sono state informate della gravità della situazione. Gaeta.it - Incidente stradale in provincia di Modena: due giovani in terapia intensiva Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Nella notte tra Mirandola e Medolla, un graveha coinvolto due, portati inall’ospedale di Baggiovara con prognosi riservata. L’episodio, avvenuto tra le tre e le quattro del mattino, ha causato anche altri feriti, fortunatamente in condizioni non gravi. La dinamica precisa dell’è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. I feriti: un quadro critico I duericoverati insono un ventenne e un ventiduenne. Entrambi versano in condizioni molto gravi e la loro situazione è costantemente monitorata dai medici. La prognosi rimane riservata, e le famiglie sono state informate della gravità della situazione.

