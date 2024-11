Bergamonews.it - Il modello On the Road tra Bergamo e Varese arriva in Corea del Sud e fa scuola nel mondo

(Di venerdì 1 novembre 2024). L’asse tra, che sostiene il progetto educativo On the, si proietta a livello internazionale grazie all’invito ricevuto per presentare la best practice all’undicesimo Forum mondiale sui valori umani del 21esimo secolo ad Andong, indel Sud. Rappresentato dalla consigliera comunale di, Helin Yildiz, On Theè stato descritto come uninnovativo che, nato ae promosso dall’associazione Ragazzi On thepresieduta da Egidio Provenzi, è in espansione in Italia coinvolgendo centinaia di giovani tra i 16 e i 20 anni in esperienze dirette accanto alle polizie locali, forze dell’ordine e soccorritori, per promuovere consapevolezza civica, sicurezza e legalità.