Ilgiorno.it - Il male nella scrittura: Paola Barbato si racconta: "Dormo con una bambola, mi ripara dalla paura"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: "Ero timidissima: facevo fatica a parlare, facevo fatica in tutto. Allora ho cominciato a scrivere". Ricorda così i suoi inizi, scrittrice e fumettista da poco in libreria con il suo ultimo romanzo, La torre d’avorio, edito da Neri Pozza. Nata a Milano nel 1971 e compagna dello scrittore Matteo Bussola, collabora dal 1999 alla serie Dylan Dog. Dal 2006 ha scritto più di dieci fra romanzi e racconti thriller: nell’ultimo narra la storia di Mara Paladini, una donna che cerca di scappare dal proprio passato rinchiudendosi in una prigione di scatoloni e memorie, dopo aver scontato 13 anni in una struttura psichiatrico-giudiziaria per il tentato omicidio del marito e dei figli. In passato ha detto che alcuni suoi libri nascono da una suggestione, altri da un’urgenza o un equivoco.