I numeri del derby del Valdarno

(Di venerdì 1 novembre 2024) Arezzo, 01 novembre 2024 – Sarà questo del Virgilio Fedini il confronto numero 105 della storia fra le grandi rivali valdarnesi, Sangiovannese e Montevarchi, il 79 esimo di campionato ed il 53 esimo sul terreno Sangiovannese (38 i precedenti di campionato). Il bilancio complessivo dei 104 precedenti, che tengono conto anche delle partite giocate in Coppa Italia, Coppa Toscana e Coppa Volpi dicono 36 successi e 112 reti per la Sangiovannese; 31 vittorie e 91 segnature per il Montevarchi; 37 incontri terminati in parità. 78 invece gli incontri di solo campionato con: 24 successi rossoblù, 23 vittorie azzurre e 31 pareggi. Sfida in campionato numero 39 a San Giovanni dove abbiamo avuto: 16 successi per il Marzocco; 9 vittorie esterne rossoblù e 13 pari tra cui lo 0-0 dell'ultimo confronto disputato lo scorso febbraio al Fedini.