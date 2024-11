I giovani nerazzurri under 17 battono 2-0 la Sampdoria - Pisa, 1 novembre 2024 - Lo scorso weekend, la formazione under 17 del Pisa ha conquistato una vittoria di rilievo contro i pari età della Sampdoria, superando gli avversari con un netto 2-0. I ragazzi allenati da mister Magera hanno saputo imporre il proprio gioco sul campo, dimostrando solidità e determinazione. Le reti decisive, siglate da Landucci al 57’ e da Mainardi al 68’, hanno sancito il trionfo della squadra pisana. Le formazioni: Mister Magera ha schierato Luppichini in porta; difesa composta da Conti e Mazzantini, con Lila, sostituito all’81’ da Santi, e Foglia a completare il reparto arretrato; Bendinelli e Landucci (uscito al 61’ per far spazio a Mainardi) a centrocampo, supportati da Tuon (rimpiazzato all’81’ da Marzano); davanti, Novak, Ribechini (sostituito da Checcacci all’81’) e Barsacchi (che ha lasciato il posto a Menicucci al 72’). Sport.quotidiano.net - I giovani nerazzurri under 17 battono 2-0 la Sampdoria Leggi tutto su Sport.quotidiano.net (Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Pisa, 1 novembre 2024 - Lo scorso weekend, la formazione17 del Pisa ha conquistato una vittoria di rilievo contro i pari età della, superando gli avversari con un netto 2-0. I ragazzi allenati da mister Magera hanno saputo imporre il proprio gioco sul campo, dimostrando solidità e determinazione. Le reti decisive, siglate da Landucci al 57’ e da Mainardi al 68’, hanno sancito il trionfo della squadra pisana. Le formazioni: Mister Magera ha schierato Luppichini in porta; difesa composta da Conti e Mazzantini, con Lila, sostituito all’81’ da Santi, e Foglia a completare il reparto arretrato; Bendinelli e Landucci (uscito al 61’ per far spazio a Mainardi) a centrocampo, supportati da Tuon (rimpiazzato all’81’ da Marzano); davanti, Novak, Ribechini (sostituito da Checcacci all’81’) e Barsacchi (che ha lasciato il posto a Menicucci al 72’).

