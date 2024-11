Giappone e Ue firmano patto sicurezza

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

(Servizitelevideo.rai.it - venerdì 1 novembre 2024)- 19.40e Ue hanno firmato a Tokyo un nuovo partenariato die difesa,che Borrell (Esteri Ue) ha salutato come un passo storico e tempestivo. Ilentrerà in vigore a gennaio hanno detto Borrell e l'omologose Iwaya.Secondo media locali,include più esercitazioni militari e coooperazione nella difesa. Il portavoce degli Esteri cinesi.Jian, auspica che il"non sia contro terzi" ed esorta l'Ue a non intervenire nelle controversie territoriali regionali e a contribuire a pace e stabilitÃ