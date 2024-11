Firenze – Ghali al Mandela Forum di Firenze: “Stare sul palco è la mia casa preferita” Ghali al Mandela Forum di Firenze lunedì 4 novembre. L’artista, successo al Festival di Sanremo 2024, nonché ospite gran protagonista del primo live di X Factor 2024, in tour aperto al Forum di Assago a Milano lunedì 28 ottobre. Ghali sul suo profilo Fb dopo il debutto: “Milano come faccio a spiegarti come mi sento. È tutto così incredibile. Stare sul palco è la mia casa preferita e ogni volta è come se fosse la prima. Devo un attimo riprendermi perché sono ancora lì con la testa. Grazie a tutte le persone che sono venute a dare vita a questo spettacolo, al mio team e a tutti i colleghi venuti a trovarmi, senza di voi non ci sarebbe nulla di tutto questo. Leggi tutto su Corrieretoscano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Corrieretoscano.it:aldi: “sulè la miaaldilunedì 4 novembre. L’artista, successo al Festival di Sanremo 2024, nonché ospite gran protagonista del primo live di X Factor 2024, in tour aperto aldi Assago a Milano lunedì 28 ottobre.sul suo profilo Fb dopo il debutto: “Milano come faccio a spiegarti come mi sento. È tutto così incredibile.sulè la miae ogni volta è come se fosse la prima. Devo un attimo riprendermi perché sono ancora lì con la testa. Grazie a tutte le persone che sono venute a dare vita a questo spettacolo, al mio team e a tutti i colleghi venuti a trovarmi, senza di voi non ci sarebbe nulla di tutto questo.

Le cicatrici sono il segno che siamo fatti di anima e di carne. E quelle che Ghali prova a lenire col kolossal da palasport atteso lunedì prossimo al Mandela Forum

