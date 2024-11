Nerdpool.it - Fino a dove possono vedere Galadriel e gli Elfi ne Il Signore degli Anelli

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)e glinelsono noti per la loro vista superiore, ma quanto lontano riescono aesattamente? Ci sono stati alcuni esempi di questa abilità sia in The Rings of Power che nella trilogia di Peter Jackson. Durante il viaggio con i Númenóreani verso la Terra di Mezzo,incontra Isildur sul ponte della nave e gli dice che la vista della terra sarebbe arrivata a breve, pur avendola già notata in anticipo. In un altro episodio di The Rings of Power, Elrond visita il suo amico Durin a Khazad-dûm e riesce a seguire la conversazione tra Durin e sua moglie Disa da una grande distanza. Nella trilogia di Il, c’è una scena in cui Aragorn, Legolas e Gimli viaggiano attraverso Rohan, e Legolas è in grado di riconoscere dettagli di un gruppo di cavalieri in movimento a cinque leghe di distanza.