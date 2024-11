Ilgiorno.it - Farmaci scaduti. Indagine interna dell’Asst di Lodi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:sotto la lente all’ospedale Maggiore di. L’Asst ha avviato una verifica sulle procedure di conservazione e smaltimento dei medicinali in seguito alla segnalazione diin Pronto soccorso. La Direzione stessa ha mandato, circa 15 giorni fa, la segnalazione. Subito avviati, i controlli hanno confermato la presenza di confezioni diin uso agli operatori del Pronto soccorso. Non vi sono prove che talisiano stati utilizzati. Rimane da capire cosa non abbia funzionato rispetto alle procedure di sicurezza, fondamentale per questo l’avvio dell’audit interno finalizzato ad affinare le procedure e a migliorarle con lo scopo di prevenire altri casi.