Falso profilo social per controllare i dipendenti, la Cassazione dice che è legale: i casi

(Quifinanza.it - venerdì 1 novembre 2024)- A prima vista sul web i confini tra lecito e illecito non sono talvolta così chiari. Protetti da uno schermo, ci sono utenti che ad es. si lasciano andare a commenti fin troppo pepati o pubblicano foto tali da ledere la dignità di soggetti terzi: in questi, gli autori dei contenuti potrebbero esporsi a conseguenze penali, per aver assai disinvoltamente utilizzato il mezzo informatico e inetwork. Ma pensiamo anche ai profili fake, ossia quegli account creati con identità false o inventate. Frequentemente tali profili utilizzano nomi, immagini e informazioni non corrispondenti a una persona reale, o copiano l’identità di qualcun altro senza autorizzazione.