Ilrestodelcarlino.it - Dossieraggio, Reggio Emilia era il ‘porto sicuro’: “La società Safe Harbor per allontanare i sospetti”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – C’è anche l’operazione ‘’, ossia “porto sicuro” tra gli atti dell’inchiesta della Dda di Milano sulla presunta associazione a delinquere che aveva come fine la realizzazione di dossier illeciti realizzati attraverso l’accesso a banche date riservate. Per usare le parole di Samuele Nunzio Calamucci, esperto informatico finito ai domiciliari, si tratta di un progetto “segreto nel cuore”. I progetti del ‘gruppo di via Pattari’ a Milano (sede di Equalize, ndr) si sono lentamente realizzati: uno dei ‘contenitori’ societari che Calamucci desiderava realizzare per agevolare le attività criminose era ‘’ che ha visto la luce il 10 maggio del 2024 con la costituzione della srl” con sede legate ae capitale sociale “modesto”, pari a 500 euro.