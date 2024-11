Dazn, in Francia è flop abbonamenti: Marsiglia-Psg è andata forte solo col pezzottò (L’Équipe) - L’Équipe lancia l’allarme Dazn. “Il numero degli abbonati tre settimane fa si avvicinava ai 500.000, e da allora non si è più mosso“. Fallito, e di molto, l’obiettivo del milione di abbonati. Per il quotidiano francese le cause sono “l’acquisto tardivo dei diritti tv per 375 milioni di euro in questa stagione e una politica dei prezzi troppo alta e molto altalenante“. flop di Dazn in Francia, il proprietario del servizio streaming infastidito Dazn, come scrive L’Équipe, sperava di recuperare abbonati dopoLe Classique, il derby tra Marsiglia e Psg (0-3 per il Paris). La partita “non ha mantenuto le promesse. Questa prestigiosa prestazione tra i due club francesi favoriti la vetta del campionato è stata un flop“. Dazn non ha nemmeno fornito i dati d’ascolto per questa partita. “L’emittente si aspettava circa 90. Ilnapolista.it - Dazn, in Francia è flop abbonamenti: Marsiglia-Psg è andata forte solo col pezzottò (L’Équipe) Leggi tutto su Ilnapolista.it (Ilnapolista.it - venerdì 1 novembre 2024)lancia l’allarme. “Il numero degli abbonati tre settimane fa si avvicinava ai 500.000, e da allora non si è più mosso“. Fallito, e di molto, l’obiettivo del milione di abbonati. Per il quotidiano francese le cause sono “l’acquisto tardivo dei diritti tv per 375 milioni di euro in questa stagione e una politica dei prezzi troppo alta e molto altalenante“.diin, il proprietario del servizio streaming infastidito, come scrive, sperava di recuperare abbonati dopoLe Classique, il derby trae Psg (0-3 per il Paris). La partita “non ha mantenuto le promesse. Questa prestigiosa prestazione tra i due club francesi favoriti la vetta del campionato è stata un“.non ha nemmeno fornito i dati d’ascolto per questa partita. “L’emittente si aspettava circa 90.

