Chi sostiene Kamala Harris o Donald Trump? Un elenco aggiornato delle star che sostengono

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pettegolezzicelebrita.com: Celebrità e politica: una storia di influenza nelle elezioni statunitensi Da Frank Sinatra che ha prestato la sua voce per sostenere la campagna di John F. Kennedy negli anni ’60 con High Hopes all’endorsement virale di Charli XCX per, le celebrità hanno da tempo influenzato il panorama politico. Come elemento fisso del teatro politico moderno, gli endorsementcelebrità spesso amplificano i messaggi della campagna e coinvolgono i fan nel processo elettorale. Celebrity Silence: scegliere la privacy anziché la politica Nonostante la tendenza, non tutte le celebrità esprimono apertamente le proprie preferenze politiche.