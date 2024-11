L’Imolese si tiene stretta i tre punti e prosegue con fiducia il suo cammino verso i piani alti della classifica. Prestazione, atteggiamento e finalmente vittoria, quella che i rossoblù avrebbero probabilmente meritato a Prato e in altre occasioni quest’anno, ma che è tornata a essere realtà soltanto mercoledì a Lentigione, lì dove, fino a due giorni fa appunto, nessuno era ancora riuscito a vincere. Un altro passo avanti per i ragazzi di Gianni D’Amore, cinici in avvio e poi compatti, quando c’era da stringere forte i denti dopo l’espulsione di Elefante, ad un minuto dall’intervallo, per somma di ammonizioni. Un’inferiorità numerica che per forza di cose ha mostrato un’altra partita dentro la partita, di sofferenza, di saper tenere il campo anche in dieci contro una squadra forte e ben allenata. Ma bisogna anche saper soffrire, e L’Imolese questa volta l’ha dimostrato alla grande. Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: il tecnico analizza il blitz in casa del Lentigione. D’Amore: "L’Imolese anche in 10 non si è mai tirata indietro» Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net:si tiene stretta i tre punti e prosegue con fiducia il suo cammino verso i piani alti della classifica. Prestazione, atteggiamento e finalmente vittoria, quella che i rossoblù avrebbero probabilmente meritato a Prato e in altre occasioni quest’anno, ma che è tornata a essere realtà soltanto mercoledì a, lì dove, fino a due giorni fa appunto, nessuno era ancora riuscito a vincere. Un altro passo avanti per i ragazzi di Gianni, cinici in avvio e poi compatti, quando c’era da stringere forte i denti dopo l’espulsione di Elefante, ad un minuto dall’intervallo, per somma di ammonizioni. Un’inferiorità numerica che per forza di cose ha mostrato un’altra partita dentro la partita, di sofferenza, di saper tenere il campoin dieci contro una squadra forte e ben allenata. Ma bisognasaper soffrire, equesta volta l’ha dimostrato alla grande.

