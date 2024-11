Oasport.it - Basket femminile: Sassari senza problemi nell’anticipo della sesta giornata di Serie A1. Alpo, rimonta vana

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il Banco di Sardegnanon si fa troppia battere la MEP Pellegriniall’AGSM Forum di VeronadiA1(che, va detto, è già particolare di suo: una partita al venerdì, tre al sabato). La Dinamo di Antonello Restivo chiude con un successo importante lontano dalle mura amiche per 67-75 con 26 punti di Sparkle Taylor, che va in doppia doppia con 10 rimbalzi, e 15 di Sara Toffolo. Per le padrone di casa 21 di Marta Ostojic e 16 di Helmi Tulonen. La coppia Taylor-Toffolo prova subito a mettere in chiaro le cose per, anche se nel primo quarto prima di tutte le altre sono Frustaci e Parmesani a cercare di tenere in scia. E questo per un po’ riesce, fino al 12-13, poi arriva la fiammata di Taylor del 12-19.