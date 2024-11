Ilrestodelcarlino.it - Aurora, morta a 13 anni: la madre aveva segnalato il fidanzato ai servizi sociali. “Difficile da gestire”

(Di venerdì 1 novembre 2024) Piacenza, 1 novembre 2024 – “Non sto puntando il dito, chiedo che cosa hanno fatto idi fronte alla segnalazione di una mamma di una bambina che era loro affidata”. A parlare, è Lorenza Dordoni, l’avvocata della mamma di, la 13ennedopo essere caduta dal balcone di casa: dell’omicidio è accusato il15enne. La legale ha voluto infatti mettere in evidenza che dal 2017, con decreto del tribunale per i minorenni, idi Piacenza erano stati nominati affidatari die della sorella, ora maggiorenne. Il 30 ottobre, il comune di Piacenzaconfermato che ladella giovanefatto una segnalazione riguardo ai comportamenti del fidanzatino, ritenuto essere “una compagnia non gradita”. La signoradichiarato di aver “difficoltà a gestirne la presenza in casa, a volte anche notturna”.