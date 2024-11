Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, la versione fisica è preordinabile - Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust hanno annunciato che sono disponibili i preordini della versione fisica di Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Questo nuovo titolo della serie Atelier sarà disponibile il 21 marzo 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC tramite Steam e, per la prima volta nella storia del franchise, Xbox Series XS e Xbox One. Precisiamo che le versioni per Nintendo Switch, Xbox One e Steam sono disponibili solo in formato digitale, di conseguenza non riceveranno una versione fisica. Fatta questa premessa, oltre alla versione standard, i giocatori possono pre-ordinare due edizioni fisiche speciali sullo Store online di KOEI TECMO Europe. Game-experience.it - Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, la versione fisica è preordinabile Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust hanno annunciato che sono disponibili i preordini delladi: Theof; the. Questo nuovo titolo della seriesarà disponibile il 21 marzo 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC tramite Steam e, per la prima volta nella storia del franchise, Xbox Series XS e Xbox One. Precisiamo che le versioni per Nintendo Switch, Xbox One e Steam sono disponibili solo in formato digitale, di conseguenza non riceveranno una. Fatta questa premessa, oltre allastandard, i giocatori possono pre-ordinare due edizioni fisiche speciali sullo Store online di KOEI TECMO Europe.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, nuovo capitolo della serie di JRPG di Koei Tecmo, debutterà a marzo su console e PC. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the ...

