Angelus di oggi, solennità di OgnisSanti, Papa Francesco punta il focus sulle Beatitudini e tuona quanto la guerra sia un qualcosa di terribile. In una piazza San Pietro affollata, Papa Francesco tocca temi importanti come la guerra, facendo ancora una volta un appello affinché si fermi, e sulle Beatitudini, che definisce, carta di identità dei L'articolo Angelus 1° Novembre 2024, Festa di Tutti i Santi: «La guerra è una sconfitta ed è ignobile» proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Angelus 1° Novembre 2024, Festa di Tutti i Santi: «La guerra è una sconfitta ed è ignobile» Leggi tutto su Lalucedimaria.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lalucedimaria.it: Nell’di oggi, solennità di Ognis, Papa Francesco punta il focus sulle Beatitudini e tuona quanto lasia un qualcosa di terribile. In una piazza San Pietro affollata, Papa Francesco tocca temi importanti come la, facendo ancora una volta un appello affinché si fermi, e sulle Beatitudini, che definisce, carta di identità dei L'articolo1°di: «Laè unaed è» proviene da La Luce di Maria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Pontefice per la solennità di Tutti i santi e per la Commemorazione dei fedeli defunti; In uscita "Un pezzo di cielo solo per te": il nuovo libro di Davide Banzato dedicato ai giovani; Papa: su Tv2000 le celebrazioni per Ognissanti, defunti e suffragio cardinali; Speciale “A Sua immagine” per la festa di Ognissanti; Al via il Dottorato per la Pace, un progetto unico al mondo; Il Papa, la guerra è ignobile, penso a bimbi massacrati a Gaza; Approfondisci 🔍

L'Angelus di Papa Francesco. Dio "aspetta e rispetta" la nostra risposta alla santità

(acistampa.com)

"Il cammino dei Santi ci mostra un cammino, "quello dell’amore, che Lui stesso ha percorso per primo facendosi uomo, e che per noi è ad un tempo dono di Dio e nostra risposta. È dono di Dio, perché, c ...

Vangelo di oggi 1° Novembre 2024: Mt 5,1-12a | Commento di Papa Francesco

(lalucedimaria.it)

Meditiamo il Vangelo di venerdì 1° Novembre 2024, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.

Un momento dell'Angelus - ANSA

(msn.com)

Ricordati poveri, miti, misericordiosi, affamati e assetati di giustizia, operatori di pace. "Quanta santità nascosta è nelle Chiesa". E Francesco cita Kolbe, Romero, Madre Teresa e Carlo Acutis ...

Giorno di Tutti i Santi: Storia e significato della festività spiegati

(assodigitale.it)

Significato del giorno di Tutti i SantiIl 1 novembre rappresenta una data di significativo valore spirituale e culturale, non solo per la Chiesa catto ...