Ancora attenzione su Estée Lauder | l’azienda registra un calo del 4% del fatturato per 336 miliardi di dollari

Metropolitanmagazine.it - Ancora attenzione su Estée Lauder: l’azienda registra un calo del 4% del fatturato per 3,36 miliardi di dollari

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Un crollo importante quello di, negli ultimi giorni centro dell’del mondo del beauty soprattutto per l’abbandono della nave del suo storico CEO Fabrizio Freda e per la nuova entrata, a gennaio del prossimo anno, di Stéphane de la Faverie.ha reso noto undei ricavi?? del 4% (-5% a valute costanti), a 3,36di, nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025.ta poi una perdita netta di 156 milioni di, rispetto all’utile netto di 31 milionito nell’anno precedente.crolla del 4%: quali sono le cause? Il dato e la previsione per il prossimo trimestre fiscale è stato calcolato per azione e su base comparabile: il gruppo ha realizzato un utile netto di 14 centesimi. Si ottiene dunque un punto di riferimento essenziale per i mercati.