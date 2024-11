Alluvione Valencia, colonne di persone in fila in strada per gli aiuti. Bruxelles: «Tredicimila volontari». Rischio epidemie: non c'è acqua potabile (Di venerdì 1 novembre 2024) Adesso c'è il Rischio di infezioni, epidemie e malattie perché in molte cittadine dell'area di Valencia non sono stati rimossi i detriti, non sono stati portate via le carcasse Ilmessaggero.it - Alluvione Valencia, colonne di persone in fila in strada per gli aiuti. Bruxelles: «Tredicimila volontari». Rischio epidemie: non c'è acqua potabile Leggi tutto su Ilmessaggero.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Adesso c'è ildi infezioni,e malattie perché in molte cittadine dell'area dinon sono stati rimossi i detriti, non sono stati portate via le carcasse

Alluvione a Valencia, case senza corrente né acqua: «Possono esserci ancora persone vive». Dana ora tavolge il Sud della Spagna

L'apocalisse in Spagna. Continua a salire il bilancio delle vittime dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito Valencia e la provincia. I morti sono almeno 158, molti i dispersi che ...

Alluvione Spagna, annullato il Gp di Valencia. Oltre 360mila ancora senz'acqua

Il ministero degli Esteri dell''Ecuador ha reso noto che sette degli otto ecuadoriani dispersi in seguito alle inondazioni che hanno ucciso almeno 158 persone a Valencia e dintorni sono stati ...

Alluvione a Valencia, case senza acqua e corrente: «Possono esserci ancora persone vive». Dana ora tavolge il Sud della Spagna

L'apocalisse in Spagna. Continua a salire il bilancio delle vittime dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito Valencia e la provincia.

A Valencia oltre 36 0mila persone senz'acqua e 50 mila senza luce. Cresce l'emergenza

I medici hanno effettuato le autopsie nell'obitorio allestito in un parcheggio: 15 le persone già identificate. Un secondo obitorio è stato allestito nella Fiera di Valencia, dove saranno trasferite ...