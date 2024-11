Ridley Scott ha confermato giovedì che sta sviluppando un nuovo film di Alien, ma non ha rivelato ulteriori dettagli. A questo punto, ci sono tre possibilità fondamentali per il franchise, e i fan potrebbero pensarla diversamente su ciascuna di esse. Giovedì l’Hollywood Reporter ha pubblicato un profilo di Scott e della sua Scott Free Productions, che include le attuali priorità dell’86enne. Secondo l’articolo, Scott sta “sviluppando un nuovo film di Alien per 20th Century Studios sulla scia del successo di Romulus”. Questo potrebbe significare che il progetto è un sequel diretto di Alien: Romulus, o un seguito che cerca di capitalizzare il suo successo. Tuttavia, i rapporti precedenti hanno definito Romulus un film “stand-alone” e un “interquel”, e finora nessuno lo ha contraddetto direttamente. Nerdpool.it - Alien: Ridley Scott a lavoro su un nuovo film? Leggi tutto su Nerdpool.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Nerdpool.it:ha confermato giovedì che sta sviluppando undi, ma non ha rivelato ulteriori dettagli. A questo punto, ci sono tre possibilità fondamentali per il franchise, e i fan potrebbero pensarla diversamente su ciascuna di esse. Giovedì l’Hollywood Reporter ha pubblicato un profilo die della suaFree Productions, che include le attuali priorità dell’86enne. Secondo l’articolo,sta “sviluppando undiper 20th Century Studios sulla scia del successo di Romulus”. Questo potrebbe significare che il progetto è un sequel diretto di: Romulus, o un seguito che cerca di capitalizzare il suo successo. Tuttavia, i rapporti precedenti hanno definito Romulus un“stand-alone” e un “interquel”, e finora nessuno lo ha contraddetto direttamente.

