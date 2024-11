A Trieste il ricordo dei defunti si celebra con i dolcetti alle mandorle (Di venerdì 1 novembre 2024) In varie culture del Mediterraneo, associare le fave alla commemorazione dei defunti era la norma. Ce lo racconta anche Pellegrino Artusi: per gli antichi egizi erano il simbolo della reincarnazione; in Grecia il legame tra la pianta e la morte era simboleggiato dal cuore nero che contraddistingue i petali bianchi dei loro fiori; secondo Plinio il Vecchio (e nella spiritualitĂ dominante nell’antica Roma) le fave contenevano le anime dei morti ed erano utilizzate nei Misteri di Dionisio e di Apollo e durante i Lemuria, o Lemuralia, le festivitĂ celebrate a maggio (appunto periodo di raccolta delle fave) per esorcizzare gli spiriti dei morti, i lemuri. Fu nel 609 che papa Bonifacio IV sostituì la festa pagana dei Lemuria con il giorno di Tutti i Santi, fino al 732 festeggiato il 13 maggio. Gamberorosso.it - A Trieste il ricordo dei defunti si celebra con i dolcetti alle mandorle Leggi tutto su Gamberorosso.it (Di venerdì 1 novembre 2024) In varie culture del Mediterraneo, associare le fave alla commemorazione deiera la norma. Ce lo racconta anche Pellegrino Artusi: per gli antichi egizi erano il simbolo della reincarnazione; in Grecia il legame tra la pianta e la morte era simboleggiato dal cuore nero che contraddistingue i petali bianchi dei loro fiori; secondo Plinio il Vecchio (e nella spiritualitĂ dominante nell’antica Roma) le fave contenevano le anime dei morti ed erano utilizzate nei Misteri di Dionisio e di Apollo e durante i Lemuria, o Lemuralia, le festivitĂte a maggio (appunto periodo di raccolta delle fave) per esorcizzare gli spiriti dei morti, i lemuri. Fu nel 609 che papa Bonifacio IV sostituì la festa pagana dei Lemuria con il giorno di Tutti i Santi, fino al 732 festeggiato il 13 maggio.

