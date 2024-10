Lanazione.it - Zhang e le canzoni italiane: l’erborista diventa star dei social

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 –Ke Ren, vive a Prato da circa 20 anni,to popolare sui, ormai da diversi mesi, non ha intenzione di smettere di fare video dove cantae cinesi a squarciagola spesso rincorrendo i treni. 88 Mila follower su Tik Tok e 13 Mila su Instagram in poco tempo èto una vera e propriadeiKeren: i suoi video su Tik Tokcontano 2,7 milioni di like "Ho iniziato a pubblicare video – spiega- sugli account Douyin e WeChat in Cina, nonché su Tik Tok e YouTube nel novembre 2003. Adesso uso principalmente Tik Tok e ho iniziato anche a pubblicare su Instagram. Ho cantato moltecinesi durante le dirette sui. Non ho frequentato una scuola di musica e in realtà non ne so molto di note musicali. Ma adoro cantare fin da quando ero bambino.