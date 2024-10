"VI sembra normale?", Crepet e il dramma di Aurora: la domanda che gela il sangue (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato convalidato il fermo, insieme alla custodia cautelare in carcere, per il 15enne accusato di aver ucciso la fidanzatina, Aurora il suo nome, di soli 13 anni precipitata da un palazzo a Piacenza la mattina del 25 ottobre, prima di andare a scuola. Il Tribunale dei minori di Bologna, stamattina, ha convalidato il fermo per omicidio volontario. Un provvedimento che la Procura ha deciso di adottare "rilevando la gravità del compendio indiziario sin qui raccolto, in merito alla causa della caduta che, allo stato delle indagini, appare riconducibile ad un'azione voluta dall'indagato" e perché ha "ritenuto sussistenti esigenze cautelari sufficienti per disporre la misura della custodia in Istituto penale minorile". Iltempo.it - "VI sembra normale?", Crepet e il dramma di Aurora: la domanda che gela il sangue Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato convalidato il fermo, insieme alla custodia cautelare in carcere, per il 15enne accusato di aver ucciso la fidanzatina,il suo nome, di soli 13 anni precipitata da un palazzo a Piacenza la mattina del 25 ottobre, prima di andare a scuola. Il Tribunale dei minori di Bologna, stamattina, ha convalidato il fermo per omicidio volontario. Un provvedimento che la Procura ha deciso di adottare "rilevando la gravità del compendio indiziario sin qui raccolto, in merito alla causa della caduta che, allo stato delle indagini, appare riconducibile ad un'azione voluta dall'indagato" e perché ha "ritenuto sussistenti esigenze cautelari sufficienti per disporre la misura della custodia in Istituto penale minorile".

