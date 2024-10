Valencia alluvione oggi, almeno 95 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona (Di giovedì 31 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un fenomeno Ilmattino.it - Valencia alluvione oggi, almeno 95 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona Leggi tutto 📰 Ilmattino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di. La tempesta, causata da un fenomeno

Valencia, 95 morti per alluvione. Allarme nubifragi a Barcellona

Le autorità spagnole hanno dichiarato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime delle alluvioni che stanno interessando in modo particolare la provincia di Valencia. "Si tratta del 31 ...

A Valencia l’alluvione del secolo, almeno 105 vittime, il ministro: “Ci sono morti all’interno di alcuni veicoli”

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dei dispersi dell'alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 105, ma io numero è ...

Alluvione Valencia, notizie in diretta. Nuova allerta meteo, allarme anche a Barcellona. Gli sfollati sono 120mila

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte ... Oltre 120.000 gli sfollati, almeno 500 persone hanno pernottato in alberghi della regione di ...