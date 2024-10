Usa, elezioni presidenziali: tutto quello che bisogna sapere sulla sfida Harris-Trump (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 5 novembre 2024, negli Stati Uniti, i cittadini saranno chiamati a votare per eleggere la Camera dei Rappresentanti, un terzo del Senato, ma soprattutto il nuovo presidente. La sfida è tra la vicepresidente in carica Kamala Harris, democratica ed ex procuratrice generale della California, e Donald Trump, ex presidente, Repubblicano, imprenditore e famosissimo personaggio televisivo. I due candidati sono divisi su ogni argomento, dai diritti individuali alla politica estera, fino all’economia. Il risultato del voto potrebbe decidere la direzione che prenderanno non solo gli Usa, ma moltissimi altri Paesi del mondo. Come funzionano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti Il presidente degli Stati Uniti non è eletto direttamente dai cittadini. Viene scelto da 538 grandi elettori nominati dai partiti, che formano il Collegio elettorale. Quifinanza.it - Usa, elezioni presidenziali: tutto quello che bisogna sapere sulla sfida Harris-Trump Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 5 novembre 2024, negli Stati Uniti, i cittadini saranno chiamati a votare per eleggere la Camera dei Rappresentanti, un terzo del Senato, ma sopratil nuovo presidente. Laè tra la vicepresidente in carica Kamala, democratica ed ex procuratrice generale della California, e Donald, ex presidente, Repubblicano, imprenditore e famosissimo personaggio televisivo. I due candidati sono divisi su ogni argomento, dai diritti individuali alla politica estera, fino all’economia. Il risultato del voto potrebbe decidere la direzione che prenderanno non solo gli Usa, ma moltissimi altri Paesi del mondo. Come funzionano lenegli Stati Uniti Il presidente degli Stati Uniti non è eletto direttamente dai cittadini. Viene scelto da 538 grandi elettori nominati dai partiti, che formano il Collegio elettorale.

