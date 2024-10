Gaeta.it - Tragedia a Valencia: le inondazioni causano 158 morti e numerosi dispersi

L'alluvione che ha colpitoe le aree circostanti continua a mietere vittime e a lasciare una scia di devastazione. Le piogge torrenziali, che non accennano a fermarsi, hanno reso le strade inagibili, intrappolando decine di veicoli e creando situazioni disperate per molte persone. Le autorità locali e nazionali sono al lavoro per fornire aiuto e cercare di rimuovere i detriti, ma la situazione rimane critica. Vicende tragiche: un bilancio in crescita Il bilancio delle vittime dell'alluvione sembra aumentare di ora in ora, aumentando così le preoccupazioni e il panico tra i cittadini. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, ci sarebbero persone decedute all'interno di veicoli intrappolati nel fango.