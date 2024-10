Tra entusiasmo e numeri da record, l’Avellino non si vuole fermare (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutinumeri da record per l’Avellino di Raffaele Biancolino. Con il successo arrivato contro il Trapani (1-2) sono sei le vittorie di fila per la formazione irpina. Un risultato che porta i lupi al secondo posto a -3 dal Benevento di scena questa sera (ore 20:45) in esterna contro il Crotone. Il tecnico di Capodichino da quando siede sullo scranno dei biancoverdi ha ottenuto 19 punti su 21: sei vittorie e un pareggio. Sono 22 i gol segnati, 2 al passivo per una media di 2,71 punti a partita. l’Avellino porta a casa un successo chiave soprattutto visto che con il Trapani si trattava di uno scontro diretto. “Ho a disposizione ragazzi che potrebbero giocare ovunque, forti che potrebbero giocare in qualsiasi altra squadra. Dimostrano forza, coraggio e la voglia di lottare fino alla fine”. Le parole di Biancolino – confermano – la profondità dalla rosa. Anteprima24.it - Tra entusiasmo e numeri da record, l’Avellino non si vuole fermare Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidaperdi Raffaele Biancolino. Con il successo arrivato contro il Trapani (1-2) sono sei le vittorie di fila per la formazione irpina. Un risultato che porta i lupi al secondo posto a -3 dal Benevento di scena questa sera (ore 20:45) in esterna contro il Crotone. Il tecnico di Capodichino da quando siede sullo scranno dei biancoverdi ha ottenuto 19 punti su 21: sei vittorie e un pareggio. Sono 22 i gol segnati, 2 al passivo per una media di 2,71 punti a partita.porta a casa un successo chiave soprattutto visto che con il Trapani si trattava di uno scontro diretto. “Ho a disposizione ragazzi che potrebbero giocare ovunque, forti che potrebbero giocare in qualsiasi altra squadra. Dimostrano forza, coraggio e la voglia di lottare fino alla fine”. Le parole di Biancolino – confermano – la profondità dalla rosa.

Numeri da record per "Il Villaggio del Gusto" all'interno di Sapori & Mestieri a San Giustino

In questo contesto si segnalano numeri da record per “Il Villaggio del Gusto” all’interno ... come “diversa” dalle altre e quindi molto più attrattiva. Entusiasmo anche da parte degli organizzatori, i ...

Crotone pronto ad affrontare l'Avellino: "Ritrovare l’entusiasmo per vincere"

«Incontreremo una delle rose più forti di tutti e tre i gironi – commenta il capitano rossoblù Guido Gomez – l’Avellino arriva da un momento di entusiasmo perché ha ... «Sono orgoglioso di questi ...

Ferrari riaccende l'entusiasmo, a Monza numeri record: 335mila presenze e 3,7 milioni a casa incollati alla televisione

Sono numeri record, dimostrazione plastica dell'entusiasmo ritrovato verso la Ferrari tornata a vincere con Charles Leclerc nel Tempio della Velocità dopo 5 anni di digiuno. Incassati i ...

Avellino-Messina, probabili formazioni: Redan non si allena

(ilmattino.it)

Attacco esplosivo e difesa bunker. Sulle ali dell'entusiasmo di numeri da primato, l'Avellino di Raffaele Biancolino ha ieri pomeriggio ripreso a correre al Partenio Lombardi per prepararsi alla ...