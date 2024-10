Toscana, accorpamenti di licei storici: Barabotti: "Il Pd è furioso ma non dovrebbe" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Botta e risposta tra Pd e Lega sugli accorpamenti di licei storici. “Sui giornali compaiono vari interventi da parte di esponenti del PD in merito alla legge di riorganizzazione del sistema scolastico che, secondo gli stessi, porterebbe alla chiusura di antichi e gloriosi licei dove hanno studiato personaggi famosi come la Hack, Spadolini e Terzani. È molto curioso -spttolinea il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti - che il PD protesti, di fatto, contro sé stesso. La legge sulla riorganizzazione è figlia del Pnrr e degli accordi fra il Ministro Bianchi e la Commissione Europea. Come stabilito da tali accordi, la riforma doveva essere adottata entro il 2022 (pena il ritardo dell’erogazione da parte europea delle tranche di Pnrr), come è stato effettivamente fatto nella Legge 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, c. 557. Lanazione.it - Toscana, accorpamenti di licei storici: Barabotti: "Il Pd è furioso ma non dovrebbe" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Botta e risposta tra Pd e Lega suglidi. “Sui giornali compaiono vari interventi da parte di esponenti del PD in merito alla legge di riorganizzazione del sistema scolastico che, secondo gli stessi, porterebbe alla chiusura di antichi e gloriosidove hanno studiato personaggi famosi come la Hack, Spadolini e Terzani. È molto curioso -spttolinea il deputato toscano della Lega Andrea- che il PD protesti, di fatto, contro sé stesso. La legge sulla riorganizzazione è figlia del Pnrr e degli accordi fra il Ministro Bianchi e la Commissione Europea. Come stabilito da tali accordi, la riforma doveva essere adottata entro il 2022 (pena il ritardo dell’erogazione da parte europea delle tranche di Pnrr), come è stato effettivamente fatto nella Legge 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, c. 557.

