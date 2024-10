Thiago Motta non è contento | un aspetto non gli è piaciuto

Leggi tutto 🔗 Calciomercato.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)parla dopo Juventus-Parma, commentando il pareggio per 2-2 tra bianconeri e ducali Un pareggio che fa male e che alimenta i dubbi: dopo il 4-4 contro l’Inter, la Juventus frena contro il Parma. Il 2-2 finale è il risultato di una squadra che sta faticando molto in fase difensiva, ma trova la via del gol con facilità. Nel post gara a ‘DAZN’commenta la prestazione della sua squadra. INVOLUZIONE DIFENSIVA – “Vuole dire tante cose. Oggi abbiamo concesso troppe ripartenze, nella fase difensiva tante cose non sono andate bene. La più importante è la gestione tecnica nell’ultimo passaggio, concludere bene le azioni e mantenere l’equilibrio per impedire all’avversario di ripartire”. IDEA DI GIOCO – “Abbiamo una nostra idea e la dobbiamo andare fino in fondo. Tanti momenti abbiamo fatto bene, tanti altri no e per questo abbiamo concesso tanto al Parma.