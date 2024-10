The Weeknd pubblica il nuovo singolo “Sao Paulo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo gli ultimi successi “Dancing in the Flames” e “Timeless” (con Playboi Carti), The Weeknd pubblica oggi in occasione di Halloween l’attesissimo nuovo singolo “Sào Paulo” in collaborazione con la superstar Anitta, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal video ufficiale su YouTube. Il surreale video di “Sào Paulo”, diretto dal visionario artista francese Freeka Tet, è composto da immagini bizzarre e inquietanti che amplificano l’audace immaginario visivo di The Weeknd, e prende una piega ancor più oscura quando Anitta, che nella storia è incinta, svela un inquietante volto che emerge dal suo ventre. L’uscita del singolo segue la pubblicazione della live performance di The Weeknd e Anitta a San Paolo, che al momento totalizza già oltre 4 milioni di visualizzazioni. Unlimitednews.it - The Weeknd pubblica il nuovo singolo “Sao Paulo” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo gli ultimi successi “Dancing in the Flames” e “Timeless” (con Playboi Carti), Theoggi in occasione di Halloween l’attesissimo“Sào” in collaborazione con la superstar Anitta, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal video ufficiale su YouTube. Il surreale video di “Sào”, diretto dal visionario artista francese Freeka Tet, è composto da immagini bizzarre e inquietanti che amplificano l’audace immaginario visivo di The, e prende una piega ancor più oscura quando Anitta, che nella storia è incinta, svela un inquietante volto che emerge dal suo ventre. L’uscita delsegue lazione della live performance di Thee Anitta a San Paolo, che al momento totalizza già oltre 4 milioni di visualizzazioni.

The Weeknd pubblica il nuovo singolo São Paulo

ROMA, 31 OTT - Dopo gli ultimi successi Dancing in the Flames e Timeless (con Playboi Carti), l'artista pluripremiato e superstar internazionale The Weeknd ha pubblicato in occasione di Halloween

The Weeknd pubblica il nuovo singolo “Sao Paulo”

ROMA (ITALPRESS) - Dopo gli ultimi successi "Dancing in the Flames" e "Timeless" (con Playboi Carti), The Weeknd pubblica oggi in occasione di Halloween

São Paulo, The Weeknd feat. Anitta: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

Traduzione in italiano, testo e significato della canzone São Paulo, The Weeknd feat. Anitta su una attrazione fisica piena di desiderio.

The Weeknd Pubblica “Timeless” con Playboi Carti

THE WEEKND dopo "Dancing in the flames" pubblica oggi "TIMELESS" in collaborazione con PLAYBOI CARTI il secondo singolo estratto dal nuovo attesissimo album "HURRY UP TOMORROW".