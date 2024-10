Teatro. La Filosofia nel Boudoir”: in Sala Assoli un viaggio nel pensiero di Sade (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Napoli, il 1° e 2 novembre 2024, la Sala Assoli si trasforma in un affascinante salotto aristocratico per la messa in scena di La Filosofia nel Boudoir, nell’ambito del progetto Opera Buffa a cura di Massimiliano Sacchi, prodotto da Casa del Contemporaneo con il sostegno di SEDA. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 20.30, è un’opera lirica che invita a esplorare le complessità del pensiero di Donatien-Alphonse-François de Sade, attraverso l’interazione di personaggi indimenticabili. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Napoli, il 1° e 2 novembre 2024, lasi trasforma in un affascinante salotto aristocratico per la messa in scena di Lanel, nell’ambito del progetto Opera Buffa a cura di Massimiliano Sacchi, prodotto da Casa del Contemporaneo con il sostegno di SEDA. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 20.30, è un’opera lirica che invita a esplorare le complessità deldi Donatien-Alphonse-François de, attraverso l’interazione di personaggi indimenticabili.

Napoli, La filosofia nel boudoir: 1 e 2 novembre in Sala Assoli

A Napoli, il 1° e 2 novembre 2024, la Sala Assoli si trasforma in un affascinante salotto aristocratico per la messa in scena di La filosofia nel boudoir, nell'ambito del progetto Opera ...

‘La filosofia nel boudoir’ a Sala Assoli

A Napoli, il 1° e 2 novembre, ore 20:30, la Sala Assoli si trasforma in un affascinante salotto aristocratico per la messa in scena di ‘La filosofia nel boudoir’, nell’ambito ... liberatorio della ...

