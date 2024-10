Spagna, almeno 140 i morti per il maltempo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – E’ salito ad almeno 140 il numero dei morti causati dall’ondata maltempo che ha colpito la Spagna nelle ultime 48 ore, in particolare la comunità autonoma di Valencia: lo ha reso noto l’agenzia di stampa spagnola Efe citando fonti del governo di Madrid citando i dati ancora provvisori dei servizi di soccorso e delle forze di polizia. La maggior parte delle vittime, oltre un centinaio, si sono registrate nella regione di Valencia, ma il maltempo ha causato morti anche in Andalucia e Csstilla-La Mancha, mentre oggi è in allerta arancione anche la zona meridionale della Catalogna e in particolare il delta dell’Ebro. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore dato che sono ancora decine le persone che risultano al momento disperse. L'articolo Spagna, almeno 140 i morti per il maltempo proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – E’ salito ad140 il numero deicausati dall’ondatache ha colpito lanelle ultime 48 ore, in particolare la comunità autonoma di Valencia: lo ha reso noto l’agenzia di stampa spagnola Efe citando fonti del governo di Madrid citando i dati ancora provvisori dei servizi di soccorso e delle forze di polizia. La maggior parte delle vittime, oltre un centinaio, si sono registrate nella regione di Valencia, ma ilha causatoanche in Andalucia e Csstilla-La Mancha, mentre oggi è in allerta arancione anche la zona meridionale della Catalogna e in particolare il delta dell’Ebro. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore dato che sono ancora decine le persone che risultano al momento disperse. L'articolo140 iper ilproviene da Ildenaro.it.

Roma, 31 ott. (askanews) – E’ salito ad almeno 140 il numero dei morti causati dall’ondata maltempo che ha colpito la Spagna nelle ultime 48 ore, in particolare la comunità autonoma di Valencia: lo ha ...

Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare la provincia di Valencia. Altri due decessi sono ...

AGI - La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia, il cui bilancio è salito ad almeno 140 morti. Nei quartieri La Torre e Castellar, ha fatto sapere la si ...

Il fenomeno meteorologico estremo noto come "goccia fredda". Il dettaglio su quello che è successo. Allarme lanciato in ritardo, i fiumi erano già esondati ...