Sport.quotidiano.net - Roma-Torino: Juric contro il suo passato per salvare la panchina, formazioni e orari tv

(Di giovedì 31 ottobre 2024)30 ottobre 2024 - Sarà uno scherzo del destino, sarà una coincidenza, oppure è l'ennesima storia di calcio come tante altre. Nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre, nella notte delle streghe e degli spiriti, Ivane la suaaffrontano ildi Paolo Vanoli, in una sfida che potrebbe decretare la fine dell'esperienza del tecnico croato sullagiallorossa. Il calcio di inizio è fissato per le 20:45 allo stadio Olimpico.si gioca il proprio futuro in giallorossola squadra di cui è stato l'allenatore per le scorse tre stagione. Una sfida con ilper l'allenatore che dovrà dare la massima motivazione a unain grande difficoltà. I capitolini sono sembrati molto allo sbando nella sfidala Fiorentina: reparti slegati e offensiva sterile, la squadra è risultata scarica e incapace di reagire all'aggressività toscana.