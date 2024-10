Ricci: "Serve un piano per il ripopolamento" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’eurodeputato Matteo Ricci ha invocato un piano straordinario per il ripopolamento delle aree terremotate, per incentivare i cittadini a ritornare una volta completata la ricostruzione. Intervenendo ad un dibattito che si è svolto ieri pomeriggio ad Arquata organizzato dal Partito Democratico provinciale, Ricci ha chiesto al governo Meloni un’accelerazione sul Superbonus 110% e la stabilizzazione del personale, sottolineando l’impegno del Partito Democratico e il ruolo svolto dall’ex commissario Legnini nella semplificazione burocratica. "Evitiamo le polemiche, ma è essenziale risolvere le critiche ancora aperte, come la questione del 110%, da affrontare nella prossima legge di bilancio, e garantire stabilità al personale per accelerare i cantieri" ha detto Ricci. Ilrestodelcarlino.it - Ricci: "Serve un piano per il ripopolamento" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’eurodeputato Matteoha invocato unstraordinario per ildelle aree terremotate, per incentivare i cittadini a ritornare una volta completata la ricostruzione. Intervenendo ad un dibattito che si è svolto ieri pomeriggio ad Arquata organizzato dal Partito Democratico provinciale,ha chiesto al governo Meloni un’accelerazione sul Superbonus 110% e la stabilizzazione del personale, sottolineando l’impegno del Partito Democratico e il ruolo svolto dall’ex commissario Legnini nella semplificazione burocratica. "Evitiamo le polemiche, ma è essenziale risolvere le critiche ancora aperte, come la questione del 110%, da affrontare nella prossima legge di bilancio, e garantire stabilità al personale per accelerare i cantieri" ha detto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "unper il"; L’onorevole: «Per la ricostruzioneaccelerazione del governo Meloni»; Multe salate per la pesca divietata in Puglia: il prelievo illegale costa fino a 12mila euro; Il gran pasticcio della legge sulla pesca deidi mare in Puglia;di mare, in Sardegna un progetto di; "quasi estinti? Abbiamo undi, ma non ci hanno ascoltato"; Approfondisci 🔍

Convenzione per la gestione del ripopolamento faunistico

(nove.firenze.it)

Il piano conferma le zone di ripopolamento e cattura di Carteano , di Cotone , di Elzana , del Monteferrato di Vaiano e di Villanova . L’Atc 4 nella gestione delle zrc potrà avvalersi in primo ...

Trasporti, Ricci (Pd): "All'Europa serve uno spazio aereo unico"

(ansa.it)

"Dopo oltre dieci anni di trattative, siamo finalmente giunti a un accordo sul Cielo Unico Europeo, un tema che incide direttamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini europei. (ANSA) ...

Schlein: "Serve piano per la crescita"

(televideo.rai.it)

10.35 "Noi con l'approccio pragmatico ci siamo. Serve un piano per tornare a crescere: le politiche industriali ci servono e devono accompagnare cambiamenti di imprese, anche nell'agricoltura per ...

Ricci conquista tutti: Cairo vuole blindarlo, Guardiola lo corteggia al City

(torinogranata.it)

Anche in Italia, però, Ricci comincia ad avere sempre più estimatori, a partire dal Milan di Paulo Fonseca: già in passato i rossoneri ci avevano provato ma il tentativo era andato a vuoto, ora con il ...