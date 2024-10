Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, in manette il ladro seriale di borse

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Massa Lombarda (), 31 ottobre 2024 – Ha 36 anni ed è già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, l’uomo tratto in arresto per furto aggravato dai carabinieri di Massa Lombarda. Nella tarda serata di ieri, 30 ottobre, approfittando di un momento di distrazione di una signora massese, è riuscito a sottrarle la borsa con all’interno i documenti ed una cospicua somma di denaro. Dopo aver individuato la zona in cui colpire, in pieno centro storico, ha atteso la propria vittima, per poi agire nel momento giusto. In effetti l’ignara donna si è avvicinata alla propria auto, riponendo la borsa sul sedile anteriore, lato passeggero, e quindi dirigersi verso il portabagagli per far salire il proprio cagnolino che teneva al guinzaglio. È stato in quel momento che il 36enne ha aperto lo sportello e si è appropriato della borsa, per poi allontanarsi di corsa.