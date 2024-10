RadiciGroup, il 59% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Bilancio di Sostenibilità di RadiciGroup raggiunge quest’anno un traguardo importante: sono infatti trascorsi venti anni da quando, nel 2004, il Gruppo ha pubblicato il suo primo Bilancio Sociale, qualificandosi tra le aziende pioniere nella realizzazione di una rendicontazione non finanziaria su base volontaria. Il documento misura i risultati ottenuti e le azioni intraprese sul fronte della riduzione dell’impatto ambientale e del rispetto dei valori sociali, nonché le buone pratiche di gestione aziendale. Nel corso degli anni, il Bilancio si è costantemente evoluto e oggi è una vera e propria rendicontazione di sostenibilità che considera tutti gli aspetti ESG (Environment, Social e Governance), mostrando come siano centrali anche nella strategia di business dell’azienda. Bergamonews.it - RadiciGroup, il 59% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Bilancio di Sostenibilità diraggiunge quest’anno un traguardo importante: sono infatti trascorsi venti anni da quando, nel 2004, il Gruppo ha pubblicato il suo primo Bilancio Sociale, qualificandosi tra le aziende pioniere nella realizzazione di una rendicontazione non finanziaria su base volontaria. Il documento misura i risultati ottenuti e le azioni intraprese sul fronte della riduzione dell’impatto ambientale e del rispetto dei valori sociali, nonché le buone pratiche di gestione aziendale. Nel corso degli anni, il Bilancio si è costantemente evoluto e oggi è una vera e propria rendicontazione di sostenibilità che considera tutti gli aspetti ESG (Environment, Social e Governance), mostrando come siano centrali anche nella strategia di business dell’azienda.

