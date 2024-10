Tuttivip.it - “Per loro è finita”. Grande Fratello, rivolta dei concorrenti contro Shaila e Lorenzo: “Hanno scelto così”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il reality del, sempre in grado di tenere incollati alla tv milioni di spettatori, vede quest’anno una coppia che sta suscitandointeresse e, allo stesso tempo, qualche fastidio tra i coinquilini:Gatta eSpolverato. “La passione la vedono solo i due innamorati,” eppure, per molti, ilcomportamento appare invadente, in particolar modo per alcuniche non gradiscono la costante esposizione della coppia e lagestione del tempo in diretta. Infatti, i due giovani monopolizzano gran parte delle trasmissioni, suscitando il disappunto di molti, i quali lamentano uno spazio ristretto per raccontare le proprie esperienze e quotidianità. Tra i più critici emerge Luca Calvani, che, insieme ai coinquilini Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, ha espresso apertamente la sua insofferenza.