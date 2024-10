Nova Milanese, l’addio a Giovanna Chinnici. “Ora vi guardo da qui” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nova Milanese (Monza e Brianza) – Grande affluenza e grande commozione per l’ultimo saluto a Giovanna Chinnici, la 63enne di Nova Milanese uccisa a coltellate dal cognato Giuseppe Caputo, mentre stava cercando di difendere la figlia 28enne dall’aggressione dell’uomo. Centinaia le persone che, mercoledì pomeriggio, a una settimana dalla tragedia di via Magellano, si sono affollate dentro e fuori dalla chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire, nella piazza principale della città. Parenti, amici, ex colleghi del Comune di Cinisello, i tanti conoscenti dell’Arci di Nova dove teneva i corsi di psicomotricità per bambini. Almeno in trecento a gremire la chiesa, più circa altri duecento fuori. Ilgiorno.it - Nova Milanese, l’addio a Giovanna Chinnici. “Ora vi guardo da qui” Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Grande affluenza e grande commozione per l’ultimo saluto a, la 63enne diuccisa a coltellate dal cognato Giuseppe Caputo, mentre stava cercando di difendere la figlia 28enne dall’aggressione dell’uomo. Centinaia le persone che, mercoledì pomeriggio, a una settimana dalla tragedia di via Magellano, si sono affollate dentro e fuori dalla chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire, nella piazza principale della città. Parenti, amici, ex colleghi del Comune di Cinisello, i tanti conoscenti dell’Arci didove teneva i corsi di psicomotricità per bambini. Almeno in trecento a gremire la chiesa, più circa altri duecento fuori.

