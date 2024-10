Universalmovies.it - Nosferatu | Gli oscuri poster dei protagonisti del film horror

Leggi tutto 📰 Universalmovies.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quest’anno il giorno di Natale non porterà solo doni, ma anche un po’ di brivido con l’uscita nelle sale di, il nuovodi Robert Eggers. A meno di due mesi dall’esordio in sala, Universal Pictures ha diffuso in rete glicharactersdei, compresi quelli relativi a Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult. Li trovate in fila all’interno della nostra galleria qui di seguito. A questo indirizzo, invece, è possibile dare un nuovo sguardo al trailer. Il nuovo adattamento firmato da Robert Eggers prende ispirazione dal cult del generedel lontano 1922, a sua volta ispirato – in maniera non autorizzata – dal romanzo Dracula di Bram Stoker. La nuova versione delrisulta da tempo tra i progettipiù attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.