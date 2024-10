News, progetti di alfabetizzazione mediatica: finanziamenti fino a 500mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ stato lanciato nell’ambito del programma europa Creativa – Sezione Transettoriale il bando “News – Media Literacy”, con scadenza fissata al 6 marzo 2025. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ stato lanciato nell’ambito del programmapa Creativa – Sezione Transettoriale il bando “– Media Literacy”, con scadenza fissata al 6 marzo 2025.

CREA - Bando Alfabetizzazione mediatica

La sezione trasversale, attraverso il bando di Alfabetizzazione Mediatica, fornisce sostegno alle azioni intersettoriali che sostengono il settore dei media, che devono promuovere l ...

Alfabetizzazione mediatica, MediaLab lancia un sondaggio in Liguria

MediaLab lancia in Liguria un questionario sull’alfabetizzazione mediatica. L’obiettivo è quello di fotografare ... con un focus sulle fake news. Il questionario copre una vasta gamma di età, dagli ...

Informazione, social network e fake news: un questionario per fotografare l’alfabetizzazione mediatica in Liguria

A promuoverlo l'associazione Medialab, nata nei mesi scorsi grazie alla passione di 11 giornalisti liguri con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'informazione ...

Alfabetizzazione mediatica e digitale: 1,7 milioni di euro disponibili

Il Decreto direttoriale MIMIT n. 157 del 1 agosto 2024 ha prorogato il termine per la presentazione delle domande e ha introdotto alcune modifiche all’Avviso pubblico. Le imprese che operano come ...