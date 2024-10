Negozi a Treviso: «L'80% dei clienti preferisce pagare con il Pos» (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Unione provinciale Confcommercio di Treviso e Banca Prealpi SanBiagio, in collaborazione con Format Research, hanno presentano oggi il quarto Report del 2024 dell’Osservatorio Congiunturale. La rilevazione, effettuata su un campione di 800 imprese, prende in considerazione il terzo trimestre Trevisotoday.it - Negozi a Treviso: «L'80% dei clienti preferisce pagare con il Pos» Leggi tutto 📰 Trevisotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Unione provinciale Confcommercio die Banca Prealpi SanBiagio, in collaborazione con Format Research, hanno presentano oggi il quarto Report del 2024 dell’Osservatorio Congiunturale. La rilevazione, effettuata su un campione di 800 imprese, prende in considerazione il terzo trimestre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: «L'80% dei clienti preferisce pagare con il Pos»; Fallimento pilotato per una catena didi abbigliamento, denunciati due imprenditori. Sono accusati di e;| DUECENTOSFITTI, AGEVOLAZIONI PER CHI APRE L’ATTIVITA’ E PER I PROPRIETARI;: catena did’abbigliamento portata al fallimento, due imprenditori denunciati per bancarotta fraudolenta; Catena didi abbigliamento pilotata al fallimento, nei guai due imprenditori trevigiani;, ecco la strategia per riempire gli oltre 200sfitti; Approfondisci 🔍

In città 506 negozi chiusi: «Imu ridotta a chi li dà in affitto»

(ilgazzettino.it)

TREVISO In tutto il territorio comunale, tra centro storico e quartieri, i locali commerciali sfitti o in vendita sono 506. Se si contano solo quelli sfitti, quindi sicuramente vuoti, si scende ...

Treviso, sconti e agevolazioni per aprire nuovi negozi in città

(oggitreviso.it)

TREVISO - Sottoscritto da Comune di Treviso, Confedilizia e Confcommercio ha come obiettivo primario quello di promuovere lo sviluppo economico locale e valorizzare il patrimonio immobiliare commercia ...

Treviso, ecco la strategia per riempire gli oltre 200 negozi sfitti

(tribunatreviso.gelocal.it)

La sinergia dell’istituzione pubblica con due enti privati porterà nuova linfa al commercio al dettaglio e all’ambito immobiliare in cui oggi tra centro storico e quartieri si contano 506 contenitori ...

negozi in vendita Treviso: Fiera, Selvana

(immobiliare.it)

Jesolo (VE) via Treviso 12 Pieve di Soligo (TV ... industriale - commerciale e turistico (casa , villa , appartamento , attico , negozio , capannone ). Inoltre vengono eseguite affittanze, locazioni, ...