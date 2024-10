Nba, primi punti per Bronny James. E LeBron non esclude di giocare con il secondogenito (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 - Cleveland è e sarà sempre un posto speciale per LeBron James. A maggior ragione dopo quanto accaduto nella notte: il figlio Bronny ha trovato il suo primo canestro in Nba. Il numero 9 dei Los Angeles Lakers è entrato a 5:10 dalla fine, con i Cavaliers ampiamente in controllo del match. Dopo tre giri di lancette, a 2:06 dalla conclusione della sfida, ecco l'arresto e tiro vincente del classe 2004, che ha suscitato il boato della Rocket Mortgage FieldHouse. Una reazione dovuta proprio al legame che unisce la città alla famiglia James. "Ogni volta che vengo qui mi chiedo ‘Quante altre occasioni avrò di giocare in questa arena? Potrebbero essere solo un paio, magari solo una, non so la risposta. Sport.quotidiano.net - Nba, primi punti per Bronny James. E LeBron non esclude di giocare con il secondogenito Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 - Cleveland è e sarà sempre un posto speciale per. A maggior ragione dopo quanto accaduto nella notte: il figlioha trovato il suo primo canestro in Nba. Il numero 9 dei Los Angeles Lakers è entrato a 5:10 dalla fine, con i Cavaliers ampiamente in controllo del match. Dopo tre giri di lancette, a 2:06 dalla conclusione della sfida, ecco l'arresto e tiro vincente del classe 2004, che ha suscitato il boato della Rocket Mortgage FieldHouse. Una reazione dovuta proprio al legame che unisce la città alla famiglia. "Ogni volta che vengo qui mi chiedo ‘Quante altre occasioni avrò diin questa arena? Potrebbero essere solo un paio, magari solo una, non so la risposta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Los Angeles Lakers: idueindiJames;perJames. E LeBron non esclude di giocare con il secondogenito;James segna il primo canestro della carriera nella sua Cleveland. VIDEO;James torna a casa, a Cleveland, e segna il primo canestro: 2per il figlio di LeBron. Guarda il video;, ecco idiJames: «Un sogno che diventa realtà»; VIDEO:James ha segnato iin

NBA, ecco i primi punti di Bronny James: «Un sogno che diventa realtà»

(pianetabasket.com)

«We Want Bronny!» canta il pubblico a Cleveland nel terzo quarto. Pochi minuti prima che JJ Redick, coach dei Lakers, lo inserisca in campo per la seconda gara NBA del figlio di ...

NBA 2024-2025, primi punti per Bronny James in Cavaliers-Lakers

(tag24.it)

Primi punti in NBA per Bronny James in Cavaliers-Lakers a Cleveland, proprio dove sono nati lui e il papà LeBron ...

NBA, primo canestro per Bronny James ma vincono i Cavs

(msn.com)

Ho avvertito tutto quanto e mi ha fatto stare molto bene… Sì, è stato un momento speciale per me”, le parole dello stesso Bronny riportate da ESPN. Orgoglio papà LeBron (26 punti): “Vederlo mettere a ...

NBA, Bronny James segna il primo canestro della carriera nella sua Cleveland. VIDEO

(sport.sky.it)

Nel finale della sfida tra Cavs e Lakers a risultato già acquisito in favore di Cleveland, Bronny James ha segnato i primi due punti della sua carriera in NBA, venendo celebrato dal pubblico di casa c ...