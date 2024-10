My Job Day. I colloqui brevi per candidarsi (Di giovedì 31 ottobre 2024) brevi colloqui della durata di 15 minuti, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale. Da una parte le aziende che assumono e dall’altra chi è in cerca di un’occupazione. È il format del My Job Day Terziario, che si è svolto con la sua seconda edizione all’Unahotels di Varese. "Le difficoltà delle aziende nel reperire personale da formare e inserire ci hanno spinto a riproporre la proposta", spiega Giuseppe D’Aquaro, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Varese, che ha promosso l’evento. "L’obiettivo resta quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta". E i numeri dell’iniziativa raccontano una buona partecipazione: 18 le aziende del territorio presenti, un centinaio invece i candidati che si sono prenotati, a cui se ne sono aggiunti altri che si sono presentati direttamente sul posto. Ilgiorno.it - My Job Day. I colloqui brevi per candidarsi Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)della durata di 15 minuti, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale. Da una parte le aziende che assumono e dall’altra chi è in cerca di un’occupazione. È il format del My Job Day Terziario, che si è svolto con la sua seconda edizione all’Unahotels di Varese. "Le difficoltà delle aziende nel reperire personale da formare e inserire ci hanno spinto a riproporre la proposta", spiega Giuseppe D’Aquaro, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Varese, che ha promosso l’evento. "L’obiettivo resta quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta". E i numeri dell’iniziativa raccontano una buona partecipazione: 18 le aziende del territorio presenti, un centinaio invece i candidati che si sono prenotati, a cui se ne sono aggiunti altri che si sono presentati direttamente sul posto.

