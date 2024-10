Metaversiadi, studenti in gioco tra gamification e realtà virtuale: ecco i vincitori del format ideato da Itaca (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avvincente. È stata definita così l’ultima manche che ha portato Federico Mito e Vlad Gabriel Furcoi del liceo scientifico Paolo Frisi di Monza a salire sul gradino più alto del podio della prima edizione delle Metaversiadi, il format ideato da Itaca, start-up del network Fmts Group, che attinge agli elementi di fascinazione della gamification per offrire alla scuola un nuovo ed efficace strumento a supporto dei percorsi curriculari. A far da apripista in questo “gioco dei saperi” sono state le scuole che hanno risposto “sì” alla sfida sugli argomenti di scienze naturali, fisica e inglese. Risultato raggiunto, anche in termini di inclusione. Perché negli ambienti del Metaverso, creati ad hoc dagli esperti di Itaca, gli studenti in gara sono stati “tutti per uno e uno per tutti” senza distinzione, senza barriere, senza etichette. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avvincente. È stata definita così l’ultima manche che ha portato Federico Mito e Vlad Gabriel Furcoi del liceo scientifico Paolo Frisi di Monza a salire sul gradino più alto del podio della prima edizione delle, ilda, start-up del network Fmts Group, che attinge agli elementi di fascinazione dellaper offrire alla scuola un nuovo ed efficace strumento a supporto dei percorsi curriculari. A far da apripista in questo “dei saperi” sono state le scuole che hanno risposto “sì” alla sfida sugli argomenti di scienze naturali, fisica e inglese. Risultato raggiunto, anche in termini di inclusione. Perché negli ambienti del Metaverso, creati ad hoc dagli esperti di, gliin gara sono stati “tutti per uno e uno per tutti” senza distinzione, senza barriere, senza etichette.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:intrae realtà virtuale: ecco i vincitori del format ideato da Itaca;inper un nuovo modello formativo trae realtà virtuale; Comunicato Stampa:inper un nuovo modello formativo trae realtà virtuale; Fischio d’inizio per ledi Fmts;, glisperimentano un nuovo modello formativo con la realtà virtuale; Pontecagnano (Sa) - Al via la I edizione delleinin un ambiente immersivo per un nuovo modello formativo; Approfondisci 🔍

Metaversiadi, studenti in gioco tra gamification e realtà virtuale: ecco i vincitori del format ideato da Itaca

(ildenaro.it)

Avvincente. È stata definita così l’ultima manche che ha portato Federico Mito e Vlad Gabriel Furcoi del liceo scientifico Paolo Frisi di Monza a salire sul gradino più alto del podio della prima ediz ...

Metaversiadi: studenti in gioco per un nuovo modello formativo tra gamification e realtà virtuale

(ansa.it)

Il 30 ottobre 2024 è la data che segna l'inizio della prima edizione delle Metaversiadi, il nuovo format che applica la gamification ad un contesto educativo e formativo per fare dell’innovazione il ...

Metaversiadi, tra gamification e realtà virtuale: studenti in gioco per un nuovo modello formativo

(ildenaro.it)

Studenti in gioco per sperimentare un nuovo modello formativo. Il 30 ottobre 2024 è la data che segna l’inizio della prima edizione delle Metaversiadi, “il nuovo e sfidante format – si egge in una not ...

Salerno, I edizione delle Metaversiadi a Pontecagnano: studenti in gioco per un nuovo modello formativo

(msn.com)

Studenti in gioco per sperimentare un nuovo modello formativo. Il 30 ottobre 2024 è la data che segna l'inizio della prima edizione ...