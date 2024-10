Medio Oriente in fiamme: Hamas rifiuta la tregua, Israele colpisce Hezbollah. Gli Usa tentano la mediazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) La tensione in Medio Oriente si intensifica in un crescendo di scontri militari, arresti e tentativi diplomatici di sedare un conflitto che minaccia di travolgere l’intera regione. Mentre gli Stati Uniti cercano un cessate il fuoco, Hamas respinge la tregua temporanea e Israele continua la sua campagna militare contro Hezbollah. Hamas dice no alla tregua temporanea per Gaza La milizia ha nuovamente rigettato l’ipotesi di una tregua temporanea nella Striscia di Gaza, ribadendo la propria richiesta per una cessazione definitiva delle ostilità . A dirlo l’alto responsabile di Hamas, Taher al-Nounou: «Abbiamo già espresso la nostra posizione sull’idea di una tregua temporanea della guerra, se non servirà ad altro che a riprendere l’aggressione in un secondo momento», ha dichiarato all’Afp. «Hamas sostiene la necessità di una fine permanente, e non temporanea, della guerra», ha aggiunto. Secoloditalia.it - Medio Oriente in fiamme: Hamas rifiuta la tregua, Israele colpisce Hezbollah. Gli Usa tentano la mediazione Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La tensione insi intensifica in un crescendo di scontri militari, arresti e tentativi diplomatici di sedare un conflitto che minaccia di travolgere l’intera regione. Mentre gli Stati Uniti cercano un cessate il fuoco,respinge latemporanea econtinua la sua campagna militare controdice no allatemporanea per Gaza La milizia ha nuovamente rigettato l’ipotesi di unatemporanea nella Striscia di Gaza, ribadendo la propria richiesta per una cessazione definitiva delle ostilità . A dirlo l’alto responsabile di, Taher al-Nounou: «Abbiamo già espresso la nostra posizione sull’idea di unatemporanea della guerra, se non servirà ad altro che a riprendere l’aggressione in un secondo momento», ha dichiarato all’Afp. «sostiene la necessità di una fine permanente, e non temporanea, della guerra», ha aggiunto.

